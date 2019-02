FC Twente heeft nog een stuk of zeven zeges nodig

ENSCHEDE - Wat is dat toch met de wedstrijden tussen Eindhoven en FC Twente dit seizoen? Bij de eerste confrontatie in de herfst scoorde Eindhoven diep in de blessuretijd de luid bejubelde gelijkmaker en sloegen ze in het Enschedese kamp bijkans de kleedkamer kort en klein. Vrijdagavond was het andersom. Dit keer was het de beurt aan Twente om in de 94ste minuut genadeloos toe te slaan (1-0). Het gevolg: ongekende feesttaferelen bij Twente en diepe frustratie bij Eindhoven.

Het fimpje op You Tube, gefilmd door een supporter naast VAK-P, is geweldig. In de verte staat Aitor klaar voor de strafschop. Ploeggenoot Matthew Smith staat met de rug naar de situatie. Hij durft niet te kijken. Maar dan hoort hij de explosie van geluid, het gejuich op de tribunes. Smith is door het dolle heen, net als de weer uitstekend keepende Joël Drommel die als een dolle over het veld rent. Op VAK-P vliegt het bier door de lucht en is de ontlading intens. Alsof de supporters beseffen: deze driepunter is o zo belangrijk op die lange weg naar het verlossende einde. De Grolsch Veste danst en viert het feest. Wat een ontlading na deze miraculeuze act in het donker, zonder houvast.

Geluk

De lastminute-voetballers van Twente deden dat eerder dit seizoen op de valreep, thuis tegen Jong PSV. En uit bij Volendam op De Dijk. Bij PSV, dat ook al jaren een patent heeft op late ontsnappingen, roemen ze na dit soort zeges altijd de veerkracht en het geloof. Dat zal allemaal best een rol spelen, maar het is natuurlijk ook een kwestie van geluk. Wie kampioen wil worden, heeft de een tweetjes met vrouwe Fortuna nodig. Een strafschop diep in blessuretijd heeft Twente vorig seizoen geen enkele keer gehad toen het streed tegen degradatie. Zo werkt het nou eenmaal vaak op die dunne scheidslijn tussen pech en geluk.

Leunstoel

Nu de emoties wat verdampt zijn, wordt de blik op de ranglijst helder. Door de nederlaag van FC Den Bosch tegen MVV is de marge gegroeid tot elf. Omgerekend zijn dat vier wedstrijden. Vier duels moet Den Bosch dus goedmaken op Twente. Ga er maar aanstaan als achtervolger terwijl je zelf al vijf duels op rij niet hebt gewonnen en volgende week naar Jong Ajax moet. Qua verliespunten is Go Ahead Eagles nu de nummer twee, maar de Deventenaren wachten zondag de lastige uitwedstrijd bij nummer vier Sparta. Vanuit de leunstoel kan Twente toekijken hoe de concurrentie het gaat doen. Een van de twee gaat in elk geval weer punten verspelen, of misschien zelfs wel allebei.

Zenuwslopende weken

Ondanks de prachtige uitgangspositie willen ze zich bij Twente nog niet rijk rekenen. Begin met betrokkenen over de voorsprong en ze halen het verhaal erbij van PEC Zwolle, jaren geleden. Stond die ploeg ooit niet 13 punten voor? Om vervolgens geen kampioen te worden? En wat te denken van Borussia Dortmund, dat in een paar weken tijd de kloof met Bayern München verspeelde. Het gat van 9 is een gaatje van 3 geworden. Aanvoerder Wout Brama trapte vrijdagavond ook bewust op de rem door te verklaren dat ‘als Twente zo slecht blijft spelen, de ploeg nog zeker punten gaat verspelen’. Het moet inderdaad veel beter dan de laatste twee wedstrijden, want anders worden het alsnog zenuwslopende weken voor al die Tukkers.

Puntenaantal

Wat betreft het puntentotaal nog even dit: in de laatste vijf jaar in de eerste divisie behaalden de kampioenen respectievelijk drie keer het aantal van 79 punten en een keer 80. Alleen NEC sprong er vier jaar geleden ver bovenuit met het ongekende aantal van 101. Jong Ajax was vorig seizoen de beste met 79 punten. Als Twente na 38 duels rond de 80 punten uitkomt, dan moet het wel heel raar lopen als dat niet afdoende is. Twente, dat nu op 59 punten staat, heeft nog twaalf duels om die grens aan te tikken.