FC Twente heeft routinier Wout Brama nog altijd nodig: ‘Dat moet de trainer maar zeggen’

War­ming-up shirt FC Twente enorm populair: grote rij voor Fanstore bij stadion

31 augustus ENSCHEDE - Het is een drukte van jewelste bij de Fanstore van FC Twente, waar dinsdagochtend om 10.00 uur de verkoop is gestart van de warming-up shirts van de Enschedese club. De shirts zijn in het rood en blauw verkrijgbaar en zijn bovendien in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar.