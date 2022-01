FC Twente heeft snel een nieuw middenveld nodig

Een goed geluimde trainer Ron Jans hoefde op de eerste werkdag in het nieuwe jaar geen vragen te beantwoorden over welke posities hij nog graag beter bezet ziet worden. Nieuwe spelers worden in januari niet verwacht bij de nummer zes van de ranglijst. Jans is al dik tevreden als deze selectie intact blijft. Maar dat wil niet zeggen dat de staf niet voor een uitdaging staat. Er is wel degelijk werk aan de winkel. „We moeten maar eens kijken hoe we in januari ons middenveld gaan invullen”, wees Jans na de training op het gat dat is ontstaan in de regiekamer het elftal.