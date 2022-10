FC Twente heeft spijt van niet ingrijpen tijdens duel met FC Groningen: ‘Hadden moeten optreden’

Dat zegt algemeen directeur Paul van der Kraan in zijn wekelijkse nieuwsbrief aan de supporters. „Afgelopen speelweekend kwam de eredivisie in actie voor meer LHBTI+ acceptatie”, aldus Van der Kraan. „Een actie die erop is gericht dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat niemand uitgesloten mag worden. De aanvoerders droegen de speciale ‘#OneLove’ aanvoerdersband, alle coaches en (assistent) scheidsrechters droegen een regenboogspeldje en in de stadions wapperden regenbooghoekvlaggen. De actie is grotendeels enthousiast opgepakt.”

Betreuren

Maar het ging niet overal goed, erkent Van der Kraan. „Het blijkt dat zo’n actie belangrijk is, want van volledige acceptatie is bij velen nog geen sprake”, zegt hij. „Over de houding van de aanvoerders van Feyenoord en Excelsior was commotie, maar ook in De Grolsch Veste ging het anders dan we ons hadden voorgesteld. Tijdens de wedstrijd beledigde een deel van de FC Twente-aanhang door middel van een lied de FC Groningen-supporters. Een aantal mensen in het stadion heeft zich daaraan (terecht) gestoord en vond dat FC Twente had moeten optreden. Zij hebben gelijk. Het is om verschillende redenen niet gebeurd en dat betreuren wij.”