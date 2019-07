FC Twente heeft stappen gezet, maar is nog lang niet voldoende bewapend voor de seizoenstart

Wat is de overeenkomst tussen Paul Verhaegh, Lindon Selahi, Javier Espinosa, Haris Vuckic, Aitor en Rafik Zekhnini? Het antwoord: als er deze week geen gekke dingen gebeuren, staan ze zaterdag alle zes in de basis bij de competitiestart tegen PSV, maar niemand van deze spelers heeft in de voorbereiding een volledige wedstrijd gespeeld. Het is dat linksback José Matos zondagmiddag in Fleringen wel zijn eerste 90 minuten voltooide, anders was de tank bij FC Twente met nog minder brandstof gevuld. “De voorbereiding had van mij wel twee weken langer mogen duren”, zegt trainer Gonzalo García García na een aanloop van zeven weken die hem dubbele gevoelens zal hebben bezorgd.