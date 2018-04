FC Twente heeft statistisch nog 8 punten nodig

Evenaring dieptepunt in zicht

FC Twente (20 punten) kan met nog vier duels te gaan maximaal 32 punten pakken; 32 punten is, omgerekend naar drie punten per zege, een laagterecord voor de Tukkers in één seizoen. De laatste keer dat Twente zo weinig punten behaalde was in het seizoen 1982-1983, toen de club degradeerde naar de Eerste Divisie.

Gemiddeldes laatste vijf seizoenen

In de afgelopen vijf seizoenen was het puntengemiddelde van de ploeg op de achttiende plaats 22,6, het gemiddelde van de club op de zeventiende plaats 28,2 punten en behaalde de ploeg die eindigde op de zestiende plaats gemiddeld 31,2 punten. Wanneer FC Twente alle wedstrijden weet te winnen kan het net boven het gemiddelde van de zestiende plaats (31,2 punten) eindigen. Daarbij is de ploeg natuurlijk afhankelijk van de resultaten die de teams boven Twente weten te behalen.

Volledig scherm Veel supporters zien het somber in, maar er zijn nog kansen voor de Tukkers. © ANP

Acht punten

In de afgelopen vijf seizoenen was het team met de minste punten op de zeventiende plaats De Graafschap met 23 punten in het seizoen 2015/2016. De ploeg die de meeste punten behaalde op de zeventiende plaats in de afgelopen vijf jaar was Roda JC met 33 punten. FC Twente heeft volgens de gemiddeldes van de laatste vijf seizoenen nog acht punten nodig in de laatste vier wedstrijden om directe degradatie te ontlopen en via nacompetitie te zorgen voor handhaving.