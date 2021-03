‘FC Twente heeft te weinig achter de hand’

Je hoeft de teams van zondag alleen maar even naast elkaar te leggen. Dan zie je meteen de verschillen tussen twee concurrenten die strijden voor een plek in de play-offs: FC Twente en Heracles. Waar Heracles in het geheime oefenpotje in Hengelo aantrad met spelers als Bakboord, Knoester, Hardeveld, Kiomourtzoglou, Bijleveld, Szöke, Kutucu en Lunding, had FC Twente twee spelers uit de academie nodig om het elftal te complementeren. Op De Lange, Smal, Ilic en Abass na bestond de reserveploeg van FC Twente louter uit tieners. Negen spelers van zondag zaten de avond ervoor nog op de bank in de wedstrijd tegen AZ.