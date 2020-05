FC Twente heeft te weinig gedaan met het talent van Nakamura

Na zijn komst werd er zelfs een Instagram-account in het Japans gelanceerd. Bij FC Twente waren de verwachtingen hoog na de komst van Keito Nakamura. ‘Big in Japan’, dat was de wens. Heel even steeg het aantal FC Twente-volgers in Azië met de dag. Technisch directeur Ted van Leeuwen noemde het destijds ‘een wonder dat een club met zo weinig middelen erin was geslaagd zo’n toptalent binnen te halen’. Van Leeuwen vond het binnenhalen van de buitenspeler misschien wel de beste prestatie in zijn loopbaan. De superlatieven van zijn kant waren eens weer niet van de lucht. Hoe anders is het een kleine twaalf maanden later. Nakamura is alweer teruggekeerd naar Japan, een jaar eerder dan de bedoeling was. Wat zo mooi en hoopvol begon, eindigde roemloos.