FC Twente heeft Van Hoorenbeeck binnen, maar de Belg zal in Riga nog geen minuten maken

De Belg is donderdag, voor de return in en tegen Riga in de derde voorronde van de Conference League, nog niet speelgerechtigd. Trainer Joseph Oosting kan zondag, in het thuisduel tegen PEC Zwolle, voor het eerst een beroep op hem doen.

Technisch directeur Arnold Bruggink is blij met de komst van Van Hoorenbeeck. „We zijn al een tijdje op zoek naar een linker centrale verdediger, met de komst van Alec hebben we dit nu ingevuld. Daarnaast heeft hij regelmatig als linksback gespeeld. Het is mooi dat hij daar ook uit de voeten kan. Alec is comfortabel aan de bal, is snel en heeft lengte, precies wat we zochten. Het is een intelligente jongen, met een goed karakter, die zich snel gaat aanpassen. Zijn komst geeft de staf een extra optie in de verdediging.”