FC Twente heeft wat om over na te praten na pijnlijke uitglijder: ‘We hebben verzaakt, dit kan niet’

Buiten rolde de feestmuziek door het stadion en laafde heel Volendam zich aan het onverwachte succes. Binnen in de kleedkamer van FC Twente knetterde het en dat zal maandag in de nabespreking niet anders zijn. „Wat er is gezegd, houd ik intern”, zei trainer Ron Jans. Maar dat er harde noten gekraakt werden en gaan worden, is wel duidelijk. Hoe kon dit in hemelsnaam gebeuren bij een ploeg die in 2022 zo stabiel is op vele fronten?