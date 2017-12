FC Twente hekkensluiter na late nederlaag tegen ADO

Terechte voorsprong Even later kwamen de Enschedeërs alsnog terecht op voorsprong. Oussama Assaidi stuurde Tom Boere diep, de aanvaller behield goed het overzicht en Danny Holla werkte de bal in leeg doel.

Vier goals Uiteindelijk vielen er vier goals in de tweede helft. Na een hoekschop counterde de uitploeg vliegensvlug, waarin El Khayati het eindstation was (1-1). ADO verdubbelde enkele minuten later het doelpuntentotaal. Abdenasser El Khayati slingerde het leer vanaf links voor en op acrobatische wijze scoorde Bjørn Johnsen van dichtbij (2-1). De spelers gingen niet met deze stand aan de thee. Beide teams kregen kansen, waarvan Holla uit een vrije trap, via het hoofd van Johnsen, er één verzilverde (2-2).

Uitploeg sterker

Het eerste kwartier in het tweede bedrijf was het tegenovergestelde van de eerste vijftien minuten in de eerste helft. ADO had het meeste balbezit en creëerde kansen. Dit hielden de Hagenezen, die in de afgelopen 32 wedstrijden in Enschede maar één keer wonnen, ook lang vol. In de slotfase drong FC Twente aan op de winnende, maar bezorgde El Khayati de Tukkers alsnog een nederlaag. De middenvelder toonde zich geduldig in het strafschopgebied en scoorde de 2-3.