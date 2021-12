FC Twente/Heracles Academie gaat anders naar talent kijken

Tweede plek FC Twente voor project ‘Turkse Tukkers aan Zet’

BREDA/ENSCHEDE - Het integratieproject van FC Twente ‘Turkse Tukkers aan Zet’ is als tweede geëindigd bij de More than Football Award 2021 voor sociaal-maatschappelijke projecten. In Breda ging de hoofdprijs naar het Schotse Hearts van Heart of Midlothian.

