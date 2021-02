FC Twente/Heracles Academie wil amateurclubs gaan ondersteunen

De FC Twente/Heracles Academie heeft een koers voor de toekomst uitgestippeld, waarin het amateurvoetbal een prominente rol gaat spelen. De academie wil af van het principe ‘alleen maar halen en niets teruggeven’, aldus Dominique Scholten, manager opleiding. In de nabije toekomst moet ‘het halen en brengen worden’, zo is de filosofie. De academie heeft daarvoor Matthijs Blijham(25) aangetrokken als coördinator Regioplan. De in Utrecht geboren Blijham - oud-jeugdspeler van Feyenoord en FC Utrecht - is momenteel werkzaam als Hoofd Jeugdopleiding bij derde divisionist Hercules, en is daarnaast projectmedewerker bij de KNVB.

Amateurclubs helpen

Het vastleggen van een coördinator, die zich fulltime richt op het achterland past in het nieuwe beleid van de opleiding. „De academie draagt samen met de amateurclubs in de regio de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het jeugdvoetbal te vergroten”, zegt Scholten. „Dit doen we door vooral samen op te trekken, samen te ontwikkelen en samen kinderen te inspireren. Wij willen de clubs gaan ondersteunen. Daarom gaan we ons actief inzetten voor meer regiotrainingen voor een grotere groep kinderen in de regio. En we willen intensief bezig gaan met het ontwikkelen van jeugdtrainers en het kader van clubs.”

Daarvoor is een zogenaamd Regioplan opgesteld. Dat wordt volgende week voor het eerst getoetst bij een afvaardiging van clubs verspreid over de gehele regio. Vervolgens volgt een presentatie voor alle verenigingen, waarna het op korte termijn uitgerold moet worden.

Los van commotie voetbalschool

De nieuwe initiatieven staan los van de plannen van de voetbalschool PFA om met competitievoetbal te beginnen bij Achilles Enschede. Dat plan heeft tot grote beroering geleid in het Twentse amateurvoetbal. Afgelopen maandag kwamen 21 clubs met een gezamenlijk statement, waarin er krachtig afstand van dat plan werd genomen. Scholten weet wat er speelt onder de clubs. „Er is continu afstemming geweest, we zijn goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen”, zegt hij. „Het is alleen niet onze rol om te zeggen wat wel en niet mag en/of kan. Wij staan en gaan voor samenwerken, verbinden door elkaar sterker te maken en goed te communiceren. En daarom steken wij onze hand uit naar de amateurclubs.”