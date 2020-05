FC Twente/Heracles in één poule met Feyenoord

In totaal zijn er vier divisies. De poule van FC Twente/Heracles (Divisie 1) wordt gecompleteerd door ADO Den Haag, Almere City, FC Groningen, Heerenveen, NAC Breda en NEC. Vanuit de Onder 21-competitie is het straks mogelijk om te promoveren naar de Tweede Divisie. Vanaf het seizoen 2021/22 wordt er promotie/degradatie tussen de Keuken Kampioen Divisie en Tweede Divisie ingevoerd voor beloftenteams. Feyenoord wil met de onder 21-ploeg zo snel mogelijk die stap maken.

Test voor FC Twente/Heracles

Het onder 21 team is nieuw. Veel clubs vonden dat spelers na de onder 19 tussen wal en schip terechtkwamen, omdat ze nog niet rijp waren voor de eerste selectie. Voor FC Twente en Heracles heeft deze selectie een extra tintje, omdat de spelers een contract tekenen waardoor ze voor beide clubs kunnen uitkomen. De laatste weken hebben al de nodige spelers hun handtekening gezet. Daardoor is de kans groot dat de trainers van de eerste selectie van FC Twente en Heracles in de voorbereiding uit die groep gaan putten. Het is aan de spelers om te beslissen voor welke club ze willen uitkomen. Voor FC Twente en Heracles is de komende voorbereiding dan ook een aardige test om te kijken hoe de afspraken in de praktijk gaan uitpakken.