FC Twente herpakt zich en wint zenuwslopend duel van Telstar

ENSCHEDE - FC Twente heeft in een zenuwslopende wedstrijd hele goede zaken gedaan op weg naar de titel in de eerste divisie. Na twee nederlagen wonnen de Tukkers in eigen huis met 1-0 van Telstar. Concurrent Sparta komt zondag pas in actie. De Rotterdammers treffen thuis Top Oss.

Enorme opluchting vrijdagavond in De Grolsch Veste. FC Twente heeft zich na een slechte week waarin het verloor van RKC en Dordrecht herpakt. Goed was het niet wat de ploeg liet zien, maar de o zo belangrijke drie punten zijn binnen. En dat werd toch wel uitbundig gevierd op de koude lente avond.

Na een klein kwartier spelen kwam het nerveus ogende FC Twente op voorsprong tegen Telstar, dat de laatste weken behoorlijk goed in vorm was. Het was Rafik Zekhnini die na een mooie aanval de bal in de verre hoek schoot. De aanvaller speelde in De Veste vanaf links. Trainer Marino Pusic koos ervoor om niet met twee spitsen te beginnen tegen de ploeg uit Velsen, maar ‘ouderwets’ met drie aanvallers aan te treden. Dat betekende dat Fred Friday op de bank begon en Jari Oosterwijk mocht beginnen.

Brama

Goed nieuws was er voor de wedstrijd al: aanvoerder Wout Brama kon ondanks zijn pijnlijke achillespezen spelen. De middenvelder had bewust niet veel getraind om inzetbaar te kunnen zijn in het belangrijke thuisduel op weg naar de titel in de eerste divisie. Haris Vuckic verving de geschorste Matthew Smith. Het was voor het eerst dat Vuckic, die lang geblesseerd was, dit seizoen in de basis begon. Hij hield het bijna 70 minuten vol, voor hij gewisseld werd voor Jelle van der Heyden.

Verder viel er weinig te genieten in de eerste helft. Telstar speelde bij vlagen makkelijker dan de thuisploeg, dat nog een indirecte vrije trap kreeg vlak voor de goal van Joël Drommel. FC Twente kwam daar goed weg. De ploeg van Pusic dook zelf via Oosterwijk en Aitor ook nog een paar keer gevaarlijk op voor het doel van Wesley Zonneveld, maar zonder resultaat.

Rakelings langs

Het spelbeeld veranderde in de tweede helft amper. Telstar was hier en daar dreigend en Twente kreeg zelf kansen via Aitor en Vuckic, die de bal aangespeeld kreeg van Zekhnini en rakelings naast schoot. Oosterwijk zag een goal terecht afgekeurd worden wegens buitenspel. Er werd net als de afgelopen weken flink gefoeterd over het spel van de thuisploeg, maar uiteindelijk draait het maar om een ding dit seizoen: promoveren naar de eredivisie.

Jong Ajax