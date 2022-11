FC Twente hervat woensdag de training alweer

De Enschedëërs spelen in de aanloop naar de eerste wedstrijd van 2023 op 6 januari tegen Emmen drie oefenduels. De eerste is al komende zaterdagmiddag (13.30 uur) bij Almere City. Een week later ontvangt FC Twente Sparta. Twee dagen later vertrekt de selectie voor een trainingskamp van elf dagen naar Costa Rica. Daar speelt het op 17 december de afscheidswedstrijd van Bryan Ruiz. Enig voorbehoud is dat Costa Rica niet bij de laatste vier op het WK mag komen, aangezien Ruiz deelneemt aan het WK in Qatar. Hoewel Costa Rica afgelopen zondag verrassend won van Japan, wordt die kans uitgesloten. Donderdag wacht in de laatste groepswedstrijd Duitsland. De Duitsers moeten winnen om de achtste finales te halen.