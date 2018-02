FC Twente hoopt na vier jaar weer eens te winnen van AZ

Twente treft in AZ een tegenstander waarvan het al jaren niet wist te winnen in competitieverband. De laatste overwinning op de ploeg uit Alkmaar werd geboekt op 16 maart 2014. Toen won FC Twente door een goal van Dusan Tadic in blessuretijd met 2-1. Daarna volgden twee gelijke spelen en vijf nederlagen. Tussendoor werd er in 2015 nog wel een overwinning geboekt in de kwartfinale van het bekertoernooi (3-0). Ook dit seizoen zullen de ploegen elkaar nogmaals treffen in de beker, namelijk in de halve finale.

Volledig scherm Dolle vreugde bij Félipe Gutierrez, Quincy Promes, Dusan Tadic en Torgeir Borven als Twente op 16 maart 2014 in blessuretijd wint van AZ (2-1). © pro shots

Memorabele comeback

Het meest memorabele duel tussen FC Twente en AZ van de afgelopen seizoenen is ongetwijfeld de editie van 20 maart 2016 (2-2). Verdediger Stefan Thesker werd die dag de onbetwiste hoofdrolspeler. De Duitser keerde - gezond en wel - terug op het veld nadat er eerder teelbalkanker bij hem werd geconstateerd. Zijn comeback werd een waar sprookje, toen Thesker maar liefst twee keer wist te scoren met het hoofd en zijn ploeg zo een punt bezorgde. Let wel: hij had op dat moment nog geen enkel doelpunt gemaakt voor de club.

Harde realiteit

De realiteit van nu is dat FC Twente slechts één van de laatste twaalf eredivisieduels wist te winnen. De ploeg van Gertjan Verbeek kan de punten echter meer dan goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. AZ kan bouwen op een ongeslagen reeks van vier wedstrijden, waarvan er twee werden gewonnen. Het elftal van coach John van den Brom boekte alleen in uitduels al 21 punten, vijf punten meer dan het totaal van FC Twente. Topscorer aan Alkmaarse zijde is Alireza Jahanbakhsh met acht treffers. Bij Twente is dat Oussama Assaidi met zes goals. Of hij meespeelt is nog onzeker, vanwege overbelasting aan zijn knie. Woensdagmiddag wordt getest of hij kan starten.

Mulder

Siemen Mulder zal voor de derde keer dit seizoen een wedstrijd van de Tukkers leiden. De scheidsrechter was het middelpunt van belangstelling na het duel tussen NAC en FC Twente, dat de Enschedeërs met 1-2 wonnen. NAC-coach Stijn Vreven liet zich na het duel volledig gaan over de scheids, die volgens hem NAC alleen maar had benadeeld. "Wij speelden tegen twaalf man", foeterde hij. Het leverde Vreven een schorsing op van drie duels.