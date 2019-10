FC Twente hoopt negatieve reeks te doorbreken tegen FC Emmen

ENSCHEDE - Na vier nederlagen op rij snakt FC Twente naar een overwinning. De ploeg van Gonzalo Garcia hoopt de negatieve serie te breken tegen Emmen. Het is voor het eerst dat beide clubs elkaar tegenkomen in de eredivisie.

Winnen of verliezen: voor de toeschouwersaantallen maakt dat vooralsnog weinig uit in Enschede. Zoals het er nu uitziet is De Grolsch Veste vrijdagavond gevuld met ruim 27.000 toeschouwers. Die fans zagen hun club dit seizoen nog maar één keer winnen, op 1 september tegen FC Utrecht (3-1). Twente won vervolgens veertien dagen later nog bij Fortuna Sittard, maar sindsdien is de grote droogte ingetreden.

Aan- of afhaken

Tegenstander Emmen deed vorige week goede zaken door Fortuna thuis te verslaan. De ploeg van Dick Lukkien heeft op dit moment twee punten minder dan FC Twente. De cijfers zeggen alles over het belang van het duel in Enschede. Voor beide ploegen is het een zaak van aan- of afhaken. Bij een zege nestelt FC Twente zich in de middenmoot en neemt het even afstand van de onderste helft van de ranglijst.