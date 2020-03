FC Twente hoopt op compensatie voor omzetverlies in eigen huis

ENSCHEDE - Dat FC Twente het stadion en de catering in eigen beheer heeft, kan straks bij de eindafrekening een voordeel opleveren. Omdat de club door de Coronacrisis inkomsten misloopt in eigen huis, hoopt het een beroep te kunnen doen op Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.

Door de Coronacrisis zijn alle evenementen in De Grolsch Veste afgezegd of opgeschort. Daarnaast is het de vraag hoe het verder gaat met de competitie. FC Twente heeft nog vier thuisduels te spelen: ADO Den Haag, Fortuna Sittard, VVV en Feyenoord komen nog naar Enschede. Als die duels niet worden gespeeld, loopt de club geld aan ticketing, mechandising en horeca mis. Naast FC Twente hebben in Nederland ook Heracles, AZ, PSV en Sparta het stadion in eigen beheer.

Bieromzet

Bij FC Twente stegen vorig seizoen de inkomsten vanuit de catering met 1,2 miljoen euro, waardoor de club in totaal ruim zes miljoen kon bijschrijven. Daar gaan de kosten uiteraard nog van af. Uit een onderzoek bleek onlangs dat er in de Grolsch Veste het meeste bier gedronken van alle Nederlandse voetbalstadions. De club trekt ongeveer 27.000 toeschouwers per wedstrijd. ‘Wat Vitesse in een jaar verdient aan horecaomzet, pakt Twente in de eerste helft van de eerste thuiswedstrijd’, zo schreef Voetbal International dit seizoen.

De NOW is bedoeld werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW in de plaats gekomen van de bestaande werktijdverkorting, die vorige week is komen te vervallen bij het noodpakket van de regering.