FC Twente hoopt op komst Ajax-aanvaller Noa Lang

Noa Lang maakte in de laatste weken voor de winterstop heel wat minuten in het eerste elftal van Ajax. Dat kwam mede door de blessures van Quincy Promes, David Neres én Zakaria Labyad. Zijn meest opvallende prestatie verrichtte hij nota bene in De Grolsch Veste, toen hij tegen FC Twente drie keer scoorde. Ook deed hij mee in het Champions League-duel tegen Valencia.

Ook Heerenveen in de race

Noa Lang wordt binnen Ajax gezien als een groot talent, maar inmiddels is de situatie in Amsterdam veranderd, omdat Promes weer fit is en Neres is op de weg terug. Bovendien trok Ajax onlangs Ryan Babel aan, waardoor de kans op speeltijd een stuk minder is geworden voor de aanvaller die ook een verleden heeft bij Feyenoord. Ajax wil Noa Lang graag verhuren. Naast FC Twente zijn nog meer clubs in de race voor hem. Heerenveen is er daar één van.