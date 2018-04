FC Twente houdt hart vast: 'De paniek slaat toe, ook bij ons'

Dreun “Gisteren was al een dreun. Maar dat zat er wel aan te komen”, zei Hooiveld tegenover Fox Sports over concurrenten Sparta en Roda, die wél wonnen. “Time is running out.”

Tranen

Of degradatie nog af te wenden is? “Niks is nog te laat, maar het is wel billenknijpen. Ik heb altijd wel vertrouwen en hoop, maar soms zakt me de moed ook wel diep in de schoenen. Zoals wij goals weggeven: Dan sta ik soms thuis met tranen in de ogen.”