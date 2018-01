FC Twente houdt lang hoop op punt, maar PSV wint: 0-2

EREDIVISIEENSCHEDE - FC Twente had zaterdagavond, in de eerste thuiswedstrijd van 2018, tegen PSV nog lange tijd hoop een punt, maar de koploper van de eredivisie bleek uiteindelijk met 2-0 te sterk voor de Tukkers. De beslissende goal voor de Eindhovenaren viel pas in de slotminuut.

Zoals Verbeek vrijdag al bekend maakte, waren er geen wijzigingen in de basiself bij Twente ten opzichte van de laatste wedstrijd, uit bij Roda JC (1-1). Waar de ploeg vorige week nog in de slotfase de eerste tegengoal kreeg, was het dit keer al na drie minuten raak. Hirving Lozano kopte PSV op voorsprong, uit een voorzet van Steven Bergwijn die plots doorbrak aan de linkerkant. Lozano won het luchtduel van Richard Jensen, die voor het eerst een basisplek had in De Grolsch Veste. Twente moest door de vroege goal al snel in de achtervolging.

Volledig scherm Hirving Lozano (rechts) scoort de 0-1. © ANP Pro Shots

In het eerste kwartier was het PSV dat dicteerde en het initiatief nam. Twente zakte in en loerde op de counter. Luuk de Jong kreeg na een kwartier een grote kans op de 0-2, maar Drommel kon eenvoudig klemmen. Ook in het vervolg was Drommel telkens een plaaggeest voor de Eindhovenaren. PSV drong niet echt aan, maar kreeg wel mogelijkheden op de tweede treffer.

Twente leunde wel erg ver achterover, terwijl PSV de bal rustig rondspeelde en daarmee de voorsprong koesterde. De gevaarlijkste man bij Twente was weer eens Assaidi. De aanvaller probeerde het meerdere keren met een schot van buiten de zestien. PSV-goalie Jeroen Zoet redde daarbij moeizaam.

El Hamdaoui

PSV kwam er na rust in lange fases totaal niet aan te pas, maar FC Twente wist ook te weinig raad met de mogelijkheden. Ook met debutant Mounir El Hamdaoui in het laatste half uur lukte het niet om de gelijkmaker te forceren. Een van de grootste kansen was nog voor de komt van de Marrokaanse spits. Uitblinker Assaidi gaf in de zestien de bal op Adam Maher. De middenvelder wist in het strafschopgebied de bal niet tussen de palen te krijgen.

Extra spitsen

In de laatste tien minuten besloot Verbeek alles of niets te spelen. Spits Tighadouini kwam erin voor verdediger Cuevas en Verbeek bracht Hooiveld als stormram voor Ter Avest. Twente hoopte hiermee alsnog de 1-1 te forceren, maar in de counter gooide PSV het duel in het slot. In de slotfase kwamen er grote kansen, waarvan Santiago Arias er op aangeven van invaller Mauro Júnior een benutte en 0-2 maakte.

FC Twente - PSV 0-2 (0-1).

Score: 4. Lozano 0-1, 90. Arias 0-2.

FC Twente: Drommel, Ter Avest (86. Hooiveld), Bijen, Lam, R. Jensen, Cuevas (80. Tighadouini), Maher, Vuckic, F. Jensen, Assaidi, Boere (65. El Hamdaoui).