FC Twente houdt tegen Feyenoord vast aan winnende elf

Manfred Ugalde keert wel terug in de selectie na een lichte blessure. Voor Wout Brama komt het duel van woensdag nog te vroeg. Jans gaat niet zoals in het vorige bekerduel tegen OSS’20 andere spelers een kans geven. „Oss is met alle respect wel iets anders dan Feyenoord”, zegt de oefenmeester. „Maar we gaan wel veel spelers nodig hebben, want het kan ook zomaar een veldslag worden met een verlenging en strafschoppen.”

Anders dan in de competitie

FC Twente en Feyenoord kwamen elkaar 2.5 week geleden ook al tegen in de competitie en toen werd het in Enschede een draak van een wedstrijd (0-0). „We moeten het beter doen dan toen”, aldus Jans. „We hadden 0.21 procent kans op een goal en dat is heel weinig. De tweede helft vond ik van onze kant helemaal niks. Maar wedstrijden zijn nooit hetzelfde. Wij zijn constant beelden aan het bekijken hoe kun we er voor kunnen zorgen dat we tegen Feyenoord beter naar voren kunnen voetballen en de bal langer in het bezit kunnen houden.”