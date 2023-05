FC Twente houdt vrijdagavond een minuut stilte voor overleden Youri Petrov

De doodsoorzaak van de aanvaller is niet bekend gemaakt. De Rus kende tijdens en na zijn loopbaan een turbulent leven. Hij kwam bij FC Twente binnen als een grote belofte waar de club ook veel geld voor over had. Door zijn alcoholverslaving raakte hij echter al snel aan lager wal. Zijn periode in Enschede stond bol van de incidenten. Uiteindelijk werd hij zelfs ontslagen. Het bestuur nam die drastische maatregel nadat hij door trainer Hans Meyer voortijdig werd weggestuurd uit het trainingskamp in Kroatië. In beschonken toestand schopte Petrov de deur van de kamer van de trainer in.