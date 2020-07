FC Twente huurt jeugdinternational Nathan Markelo van Everton

Het is de bedoeling dat hij op maandag 27 juli aansluit als FC Twente aan de echte voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Markelo moet eerst nog veertien dagen in quarantaine omdat hij uit Engeland komt. Dat is geen eis van de overheid, maar wel een dringend verzoek. Dat was ook de reden dat Julio Pleguezuelo deze week twee dagen later aansloot. Hij kwam uit Londen waar zijn gezin woont.