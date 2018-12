FC Twente imponeert tegen NEC (2-0) en klimt naar de tweede plaats

ENSCHEDE - FC Twente heeft het thuissyndroom voorlopig achter zich gelaten. De ploeg won dinsdag in de beker van RKC en sloot vrijdagavond in de eigen Grolsch Veste het jaar af met een 2-0 zege op NEC.

De Twentse ploeg speelde sinds tijden weer eens een prima wedstrijd en kwam na een half uur op een 1-0 voorsprong dankzij een heerlijke goal van Rafik Zekhnini. De ruimtes lagen in de eerste helft steeds al bij de Noorse aanvaller, die daar gebruik van maakte. Hij pikte de bal bij de middenlijn op, zette een sprint in, ging drie man voorbij en schoot in de verre hoek.

In de kruising

Meteen na rust was het de goed spelende Jari Oosterwijk die de 2-0 op het scorebord zette. De spits, die speelde in plaats van Tom Boere, schoot de bal met links in de kruising. De ploeg bleef jagen op meer. Het thuispubliek werd enthousiast en zong uit volle borst: ‘Welkom in de hel van Enschede’.

Sinds tijden viel er weer echt wat te genieten in De Veste. De ploeg creëerde kans na kans. En dat voelde goed in Enschede. FC Twente verloor dit seizoen vier keer in eigen huis, maar kon gisteren dan toch met een applaus en een ereronde afscheid nemen van het rampjaar 2018. Het jaar waarin de ploeg degradeerde en een verbeten strijd levert om terug te keren in de eredivisie.

FC Twente gaat de winter in als de gedeelde nummer twee in de eerste divisie, samen met Sparta, dat verloor van Jong Ajax. Go Ahead Eagles won van RKC en staat bovenaan.