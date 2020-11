FC Twente in alle linies superieur in Den Haag

DE ACHTERHOEDE

Het was geen toeval dat ADO door een eigen goal van Julio Pleguezuelo terugkwam in de wedstrijd. In de 74 minuten daarvoor hoefde doelman Joël Drommel slechts twee simpele schoten te verwerken. FC Twente gaf verdedigend nauwelijks iets weg en profiteerde in de opbouw via de backs van het feit dat ADO 5-3-2 speelde, waardoor de ruimte aan de zijkanten lag. Bij de 1-2 liep Jayden Oosterwolde wel teveel terug in het duel met Bilal Ould-Chikh, en na dat moment raakte hij totaal onnodig van de leg. Een logische wissel was het gevolg, vooral ook omdat hij al geel had.