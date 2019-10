FC Twente in andere formatie tegen De Treffers

Garcia wil nog niet kwijt op welke posities hij gaat wisselen, maar de kans is groot dat het elftal op meerdere plekken anders is ingevuld dan afgelopen vrijdag in de competitie tegen Emmen. „We hebben een korte week”, doelt Garcia op het duel van zaterdag bij AZ. „Op de geschorste Julio Pleguezuelo na is iedereen inzetbaar, maar we hebben wel hier en daar wat pijntjes. Daar zullen we rekening mee moeten houden. De beker is belangrijk, maar ons voornaamste doel dit seizoen is handhaving in de eredivisie.”