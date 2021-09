FC Twente in Enschede weer een macht met overwinning op AZ

De klok liep al tegen elven en de blessuretijd was ingegaan in de bloedstollende slotfase toen Dimitris Limnios met zijn eerste treffer het stadion liet exploderen: 3-1, weg spanning, einde wedstrijd. Weer in de slotfase de beslissing en dit keer was het niet eens Robin Pröpper die het moest doen. Het was dit keer Limnios die zijn sterke tweede helft bekroonde en FC Twente voortstuwde op de ranglijst na de derde zege op rij.