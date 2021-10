FC Twente in gesprek met KNVB over ongewenste veranderingen in speelkalender

FC Twente tekende meteen protest aan, maar dat werd afgewezen. De club zag zich geconfronteerd worden met het feit dat de zaterdagduels tegen NEC en RKC van de zaterdagavond naar de zondagmiddag werden verplaatst. Elke club mag aangeven op welk moment het het liefst thuis speelt. FC Twente heeft aangegeven dat de zaterdagavond het favoriete speelmoment is, maar die wens wordt voor de winterstop geen enkele ingewilligd. FC Twente zegt door de aanpassingen veel geld mis te lopen, omdat de horeca-omzet op een zaterdagavond vele malen hoger is dan op een vroege zondagmiddag.

Andere belangen

In totaal voerde de KNVB nadat het programma eerder bekend was gemaakt alsnog 31 wijzigingen door. De bond beroept zich daarmee op de veranderagenda waar alle clubs hun fiat aan hebben gegeven. Een onderdeel daarvan is dat wedstrijden verplaatst kunnen worden als clubs die Europees voetbal spelen daar om vragen. „Daar waren wij het ook mee eens, maar inmiddels is de programmering op tv leidend geworden en niet de Europese belangen”, zegt Martijn Hoogstoevenbeld, financieel en operationeel directeur van FC Twente. In de verplaatste duels tegen NEC en RKC zijn er immers geen Europese belangen in het spel, maar de wedstrijden zijn verplaatst omdat televisiezender ESPN anders geen wedstrijden op dat tijdstip kan uitzenden.