FC Twente in gesprek met leverancier nieuw veld

ENSCHEDE - FC Twente gaat maandag in gesprek met de kwekerij die twee weken geleden het nieuwe veld in De Grolsch Veste heeft gelegd. De kersverse grasmat was vrijdag tijdens en na de wedstrijd tegen Emmen (4-1 winst, red.) een veelbesproken onderwerp.

Het was vrijdagavond soms één grote glibberpartij. Spelers gleden uit, vielen om en hadden moeite zich staande te houden. De nieuwe grasmat ligt er nog geen drie weken in. Het oude veld, dat steevast hoog scoorde in de ranglijst van beste velden in het betaalde voetbal, moest onlangs worden vervangen na het EK voor showbands. Toen marcheerden er in één weekend vol regen 700 muzikanten over het veld, dat er al ruim negen jaar in lag.

“Het is onvermijdelijk dat het veld er zo aan toe is”, reageert Ted van Leeuwen. “De grasmat is nat opgerold geweest, dan krijg je dat. We gaan er vanuit dat het zich weer hersteld”, aldus de technisch directeur.

Ijsbaan

Het nieuw veld is afkomstig van het gerenommeerde Hendriks Graszoden uit Limburg, dat overal in de wereld actief is. In Nederland zijn onder meer de velden van Ajax en Feyenoord door het bedrijf aangelegd.

Vorige week in de wedstrijd tegen Willem II werd er voor het eerst op de nieuwe ondergrond gespeeld. Toen leek het veld op het eerste oog in orde. Vrijdagavond was alles anders. Soms leek het veld wel een ijsbaan. De grasmeesters van Twente hebben nog geen idee hoe het komt dat het veld in één week zo achteruit is gegaan. Vandaar dat er contact is gezocht met de leverancier.

Komende woensdag wordt alweer de volgende wedstrijd in De Grolsch Veste gespeeld. Dan spelen de vrouwen van FC Twente in de Champions League tegen VfL Wolfsburg.'

