FC Twente incasseert na ruime voorsprong diep in blessuretijd alsnog de gelijkmaker tegen PSV

ENSCHEDE - FC Twente was zaterdagavond in een prachtig voetbalgevecht dichtbij de mooiste zege van het seizoen, maar de ploeg had aan een 3-0 voorsprong niet genoeg tegen PSV. Diep in de blessuretijd incasseerde ploeg alsnog de gelijkmaker: 3-3.

De dertigduizend toeschouwers keken na 25 minuten vol ongeloof toe. FC Twente-PSV: 3-0. Het stond er echt en dat niet alleen, het was ook nog eens dik verdiend. Alsof dat allemaal nog niet bizar genoeg was: in de tussentijd was er ook nog een treffer van de thuisploeg om discutabele redenen afgekeurd en Ramiz Zerrouki had in ook nog eens de paal geraakt.

Twentse storm

De Twentse storm begon al in de vierde minuut toen Joshua Brenet na een indraaiende vrije trap van Michal Sadilek FC Twente op voorsprong leek te zetten. Maar na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt van de voormalige PSV-speler afgekeurd, omdat zijn arm in het spel geweest zou zijn. Een betwistbare beslissing. Het opvallende was dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük niet zelf ging kijken, maar blind vertrouwde op de VAR.

Volledig scherm Michel Vlap loopt juichend weg en laat Joël Drommel achter. © ANP

Pijnlijke terugkeer Drommel

Zeven minuten later kreeg FC Twente alsnog waar het recht op had. Michel Vlap gaf de bal perfect mee op Dimitrios Limnios en de Griek (hij speelde voor Virgil Misidjan) profiteerde perfect van het weifelende uitkomen van doelman Joël Drommel. Voor Ricky van Wolfswinkel was het daarna een koud kunstje om de 1-0 binnen te tikken.

PSV weggeblazen

PSV werd in die fase weggeblazen door een ontketend FC Twente, dat alle duels op het veld won en de titelkandidaat met huid en haar opvrat. De 2-0 na 19 minuten spelen was ook niet meer dan logisch. Daan Rots stuurde Van Wolfswinkel weg en waarschijnlijk tot zijn eigen verbazing had Drommel geen antwoord op zijn houdbare inzet. Alsof dat allemaal nog niet pijnlijk genoeg was voor Drommel bij de terugkeer in De Grolsch Veste kreeg hij binnen 25 minuten ook nog de 3-0 om de oren. Dit keer was hij wel kansloos. De voorzet van de actieve Rots op Vlap was messcherp en afgemeten. Het was voor de jonge rechterspits z’n tweede assits van de avond.

Het verbouwereerde PSV pakte na die mokerslag voor het eerst in de wedstrijd het initiatief, al werd de ploeg bij de 3-1 in het zadel geholpen door onnodig balverlies van Vlap. Joey Veerman strafte dat met een bekeken schot direct af.

PSV brengt offensief geschut

Dat het anders moest bij PSV was trainer Roger Schmidt al een tijdje duidelijk. Meteen na rust bracht hij met Cody Gakpo en Noni Madueke nieuwe aanvallende slachtkracht. Ook verdediger André Romalho keerde na lang blessureleed terug in het elftal. Met drie verse spelers draaide PSV FC Twente de duimschroeven aan. Gakpo was nog maar zeven minuten in het veld toen hij zijn klasse etaleerde met met een prachtig schot van afstand: 3-2. Vanaf dat moment was het voor FC Twente alleen nog maar een kwestie van overleven.

Spannend en meeslepend

PSV viel aan en FC Twente counterde. Nadat een treffer van Gakpo was geannuleerd vanwege buitenspel (millimeterwerk) kreeg Vlap een paar minuten later de kans om de wedstrijd misschien wel te beslissen. Na goed voorbereidend werk van Limnios, Rots en Van Wolfswinkel kreeg hij de bal op een meter van het doel. Vlap raakte de lat. Zo bleef het spannend, meeslepend en spectaculair in Enschede. Een prachtig voetbalgevecht.

Net als PSV in de rust bracht ook FC Twente drie verse krachten tegelijk. Vaclav Cerny kwam voor de sterk spelende Rots, Manfred Ugalde verving Van Wolsfwinkel en Bosch loste Vlap af.

PSV drong in de eindfase aan in de kolkende Grolsch Veste. Madueke raakte van dichtbij de paal, waarna Lars Unnerstall op de rebound van Sangaré een geweldige, bijna onwaarschijnlijke redding verrichtte. Met Mees Hilgers als vijfde verdediger probeerde FC Twente de zege over de streep te trekken in de zes minuten blessuretijd.

Dat lukte net niet. Unnerstall redde eerst nog op een inzet van Max, maar daarna liet hij zich verrassen door verdediger Boscagli, die boven hem uittorende: 3-3. Julio Pleguezuelo was daarna zowaar nog dichtbij de winnende treffer, maar zijn kopbal van dichtbij eindigde in de handen van Drommel.