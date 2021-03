FC Twente-international Wilms vertrekt ook naar Wolfsburg

FC Twente kritisch na derby: ‘We hebben te weinig laten zien’

28 februari ALMELO - De derby haalde zaterdagavond niet het beste in FC Twente naar boven. De jonge ploeg van trainer Ron Jans was opvallend slordig en creëerde weinig in de matige wedstrijd (2-2). „Het duel voldeed niet aan de verwachtingen”, toonde de oefenmeester zich realistisch.