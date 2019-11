FC Twente is alleen op de tribune nog de meerdere van AZ

Op één gebied zal AZ nooit de meerdere worden van FC Twente. Het duel in Den Haag is allang kansloos verloren als de fans in het uitverkochte uitvak nog maar eens een ode aan hun club brengen. Tussen de windvlagen door klinkt het ‘FC Twente boven alles’. De groep van AZ - klein in aantal - laat zich alleen even horen als de eindstreep in zicht is. De beleving tussen de beide supportersgroepen is niet te vergelijken. FC Twente heeft fans, AZ toeschouwers. In het klassement van supporters die meereizen staat FC Twente na twaalf duels bovenaan, AZ vijftiende.