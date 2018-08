'FC Twente is een kerkhof voor directeuren'

Analyse Gebrek aan voetbalach­ter­grond breekt Velderman op

6:58 ENSCHEDE - Erik Velderman is per direct vertrokken als algemeen directeur bij FC Twente. Velderman deed als financiële man goed werk, maar het draagvlak voor hem bij zowel personeel, investeerders als bij de gemeente Enschede was de laatste maanden snel afgebrokkeld.