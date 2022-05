FC Twente is herrezen en neemt alvast een voorschot op de toekomst

Het is een dampende beat, die vlak voor de aftrap nog wel eens langskomt in De Grolsch Veste. Dan knalt het opzwepende We shall arise uit de speakers: we zullen overleven. Die tekst is inmiddels bij het geuzenbestaan van FC Twente gaan horen. Vaak neergegaan, vaak de dood in de ogen gekeken, beschimpt, vernederd, gedegradeerd, teruggekomen en in drie jaar tijd van Helmond Sport-uit naar het podium waar de nummer vier van Nederland thuishoort: Europa. Dat is alleen al voor de aanhang een meer dan verdiende beloning voor al die trouw in de donkerste tijden van de club.