FC Twente is klaar met ‘topsport onwaardig’ trainingscomplex

Bijen na debacle in Utrecht: ‘Dit mag niet gebeuren’

23 februari UTRECHT – FC Twente stapelde zondagmiddag kans op kans in Utrecht, was bovenliggend, kwam terecht op voorsprong in de tweede helft, maar verloor toch. Een dramatische slotfase kostte de Tukkers de kop. Peet Bijen reageerde voor de camera van FOX Sports koel. ,,Dit mag niet gebeuren, maar dit duel geeft toch vertrouwen.”