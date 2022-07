FC Twente is met vastleggen Salah-Eddine klaar voor het seizoen

FC Twente had nog één vacature in te vullen en dat was die van een tweede linksback. De club zocht bewust iemand die in eerste instantie achter Gijs Smal komt. „Salah-Eddine durft de uitdaging aan”, zegt Streuer. „Ik vind hem een typische Ajax-speler. Hij is een aantrekkelijke speler om te zien. Annas durft te voetballen, is vaardig en komt vaak op.”

Geen medewerking Ajax

FC Twente wilde het liefst een optie op hem, maar daar wenste Ajax niet aan mee te werken. „Ze hebben zijn contract tot en met 2025 verlengd en dat zegt iets iets over de potentie die ze in hem zien”, aldus Streuer. „Ik heb liever dit, zodat we nu een jaar de tijd hebben om rustig te kijken naar andere spelers, dan dat we een twijfelaar halen die we voor 2 of 3 jaar vastleggen, waardoor je er aan vastzit terwijl je eigenlijk niet zo tevreden over hem bent. Deze jongen kan bij ons probleemloos in het elftal.”