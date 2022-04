FC Twente is misdragingen in eigen stadion zat en deelt stadionverboden uit

„De misdragingen rondom wedstrijden neemt toe, hier moeten we écht van af”, zegt Van der Kraan. „Eén van de meest in het oog springende misdragingen is het, al dan niet opzettelijk en bewust, gooien van (half)volle bekers bier. Dit is heel snel een trend geworden en hier willen we zo snel mogelijk weer helemaal van af. Het past ook helemaal niet bij FC Twente; hier drinken we ons bier toch gewoon lekker op? Van het gooien van bier hebben niet alleen je medesupporters en gasten van de club ontzettend veel last, maar bijvoorbeeld ook media en pers en natuurlijk wij als club zelf. De KNVB is strikt in haar beleid en schroomt niet om ons fikse boetes op te leggen voor dit gedrag.”