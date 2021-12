FC Twente is snelst scorende ploeg van de eredivisie: ‘Dat is geen toeval, dat is een kwaliteit’

In de staf van FC Twente heeft de fysiektrainer al eens voor de grap zijn vinger opgestoken toen de pikstarts ter sprake kwamen. Ron Jans lachend: „Nick Segers zegt dat het aan de goede warming-up ligt.” Feit is: „Als de aftrap daar is, staan we vaak direct aan”, weet de oefenmeester. In het kampioensjaar 2010 werden de voetballers van FC Twente wel eens ‘lastminutevoetballers’ genoemd, omdat ze de gewoonte hadden in de slotfase van wedstrijden toe te slaan. De spelers van 2021 zijn meer van het vroege knalwerk.