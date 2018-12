FC Twente is thuis nog geen veste

Wout Brama heeft de tijd nog meegemaakt dat De Grolsch Veste een burcht was waar de bibberende tegenstanders het liefst in de spelerstunnel al met de witte vlag zwaaiden. In 'de hel van Enschede' viel doorgaans niets te halen; geen punt, geen kruimel, slechts de hoon van de nederlaag. Voor dit seizoen dachten velen ook: wat kan Twente thuis nou gebeuren? In De Grolsch Veste heeft de clubs immers altijd een speler meer, de twaalfde man. Brama knikt, maar nuanceert meteen. Het is te simpel om zo te denken, vindt hij. "FC Twente is een eredivisieclub, maar wij zijn een eerste divisieploeg. Dat is wel een groot verschil. Dus kan het gebeuren dat wij onze thuiswedstrijden niet makkelijk winnen. Wat in het verleden is afgebroken, bouw je niet zomaar even weer op. En dat geldt ook voor onze reputatie voor eigen publiek."