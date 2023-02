FC Twente is toe aan een succes, zondag wacht de verrassing van 2023

In de winterstop hadden velen al afscheid genomen van één ploeg: Volendam. Met zes punten uit veertien duels bungelde de ploeg van Wim Jonk troosteloos onderaan, en dat terwijl het ook nog eens rommelde in de club en de selectie. Pijnlijk voor FC Twente: van die zes punten werden er drie gepakt tegen de Tukkers. FC Twente ging op de derde speeldag met 1-0 onderuit aan De Dijk. En dat na een eerste helft, waarin de ploeg kans op kans stapelde. Het was één van de weinige hoogtepunten van de debutant in die fase van het seizoen.

Nog ongeslagen

Maar hoe anders is de situatie na de eerste weken van de tweede seizoenshelft. Tot aan vorige week was Volendam zelfs met AZ de best presterende ploeg van januari. De ploeg is nog altijd ongeslagen in 2023 en pakte onder meer een punt bij Ajax en thuis tegen AZ. In de laatst vijf wedstrijden werden tien punten gepakt.