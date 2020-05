FC Twente is verbaasd over uitlatingen Aitor

Bij FC Twente waren ze lange tijd niet op de hoogte van de blessure van Aitor. De aanvaller kwam daar pas mee op de proppen toen het kwaad al was geschied. Daarop vertrok hij naar Spanje om verder te revalideren. Aitor komt hij nu met een verklaring op de proppen, die bij FC Twente voor grote verbazing heeft gezorgd. „In een van de laatste wedstrijden had ik drie kleine breukjes in m’n voet”, vertelt hij in het interview.

„Ik ging naar Spanje voor herstel en het idee was om in Nederland volledig te herstellen, maar de medische staf van Twente volgde zijn eigen weg. Het was niet goed, maar ze dwongen me om te spelen. Ik heb gespeeld terwijl ik geblesseerd was en heb pijnmedicatie genomen, zeven maanden lang. Ik wilde graag spelen en heb alles gegeven. Ik weet dat als ik helemaal fit was, ik meer had kunnen geven.”