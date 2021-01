FC Twente is weer op zoek naar de magie van De Veste

'ajax wil revanche' Lukt een tweede stunt in korte tijd? FC Twente - Ajax is pikant om vele redenen

13 januari Het is nog maar anderhalve maand geleden dat FC Twente Ajax verraste in Amsterdam. Op pakjesavond, zaterdag 5 december, zetten de Tukkers door een 2-1 zege de eredivisie eventjes op de kop. Donderdagavond staan de twee ploegen alweer tegenover elkaar, dit keer in Enschede. ,,We hoeven niet meer naar beneden kijken en kunnen er zonder angst invliegen", zegt FC Twente-trainer Ron Jans.