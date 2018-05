FC Twente is weer welkom op Marveldtoernooi in Groenlo: ‘Enorm blij mee’

GROENLO – De 29e editie van het Marveldtoernooi gaat vrijdagmiddag van start. De organisatie is erin geslaagd om een ijzersterk deelnemersveld naar de Achterhoek te trekken. Talenten van ondermeer FC Barcelona, Red Bull Brasil, Bayer Leverkusen, Celtic, PAOK, Atletico Madrid en de traditionele Nederlandse top-3 strijden dit weekeinde om de prijzen. En terug van weg geweest: ook FC Twente is weer uitgenodigd.

Net als thuisploeg Grol was FC Twente altijd een vaste deelnemer op het Marveldtoernooi. Daar kon je de klok op gelijk zetten, tot dat FC Twente twee seizoenen geleden geen uitnodiging meer kreeg. Het niveau van het toernooi zou de prestaties van de Tukkers overstijgen. ,,Dat klopt, maar dat was niet het enige. Ik ken de eisen niet exact, omdat het eigenlijk altijd standaard was dat wij deelnamen, maar het had meer voeten om aarde”, blikt Michel Jansen terug. In het verleden speelden ondermeer Ramon Zomer, Wout Brama, Derk Boerrigter, Thomas Bruns en Ola John namens FC Twente in Groenlo.

Respect

Het hoofd-opleidingen van FC Twente geeft aan dat de absentie van FC Twente destijds niets heeft afgedaan aan de goede relatie tussen de Enschedese club en de Groenlose derdeklasser. ,,Ik heb nog een verwoede poging gedaan om alsnog deel te nemen met FC Twente en dat was een goed gesprek, maar we moesten een pas op de plaats maken. We zijn altijd met respect met elkaar blijven omgaan.”

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm FC Barcelona viert de zege van het Marveldtoernooi in 2005. © Christian van der Meij

Goed geregeld

Die goede omgang tussen Grol en FC Twente heeft er volgens Jansen mede voor gezorgd dat FC Twente dit weekeinde terugkeert in Groenlo. ,,De relatie heeft er absoluut mee te maken. Onze onder-15 heeft een wisselvallig seizoen achter de rug. De ploeg pakte zeges tegen topploegen, maar overtuigde niet altijd tegen laagvliegers. Maar we zijn er enorm blij mee dat we weer deel mogen nemen. Nationaal is er denk ik geen toernooi waar alles zo goed is geregeld. We nemen het toernooi ook serieus, want we hebben goed gekeken naar de agenda van de onder-15 selectie”, aldus Jansen.

Wereldprestatie

Jansen geeft aan dat FC Twente dit weekeinde waarschijnlijk niet op het podium komt te staan. ,,Volgens mij is FC Twente nog nooit bij de beste vier ploegen geëindigd. Dan moeten ze echt een wereldprestatie leveren. Het heeft ook maar net met de lichting te maken. Het zou mooi zijn als we in de buurt van plek 5 kunnen eindigen.”

Vrijdagavond om 17.30 uur beginnen de groepsduels. Zaterdag gaan die om 10.30 uur verder. Zondag wordt het toernooi beslist met de kruisfinales.

Poule A:

FC Twente

PSV

Feyenoord

Bayer Leverkusen

PAOK

Atletico Madrid