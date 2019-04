FC Twente - Jong AZ: Nog een paar uurtjes maar....pffff

Dit is de dag, waarvan de supporter hoopte dat die komen zou. D-Day, Tweede Paasdag, 22 april 2019. De dag van de wederopstanding, de dag van de terugkeer. De paasvuren zijn gedoofd, laat dat vreugdevuur maar komen. De zon is er vroeg voor opgestaan en heeft het Twentse land al verwarmd. Weet u nog, 2 mei 2010 toen de echte titel op het spel stond? Toen regende het en was het kil. Nu is alles anders, ja ook het niveau, maar op dag dat het kan gebeuren maakt dat even niets uit. Dan voelt de rechtsback van SDC’12 2 die kampioen kan worden, of de grensrechter van Hulzense Boys en de spits van Sportclub Neede hetzelfde als de supporters en de spelers van FC Twente vandaag. Het is dat rare gevoel in de buik dat er anders niet zit: het is de spanning in combi met de adrenaline. Het is dat gevoel dat - als je niet voor Ajax of PSV bent - je niet zo goed kent. Hoop en wanhoop wervelen door elkaar heen. Het begon al op zaterdagmorgen bij de bakker, ‘s middags op het voetbalveld, ‘s avonds op de verjaardag en op Eerste Paasdag bij de familie: gaat het gebeuren? Ja, het gaat gebeuren! Maar een goed luisteraar proeft ook de twijfels. Je weet het maar nooit als de zenuwen met de spelers op de loop gaan. Is er ooit ergens wel eens een goede kampioenswedstrijd gespeeld? En dit FC Twente wint maar zelden simpel en soepel...