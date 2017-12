FC Twente jubelt na bekerthriller: ‘Dit is fantastisch’

In een ware bekerthriller trok FC Twente, na penalty’s, aan het langste eind tegen Ajax. Een stunt die bijna niemand verwachte. Het maakte het feest op de tribunes des te groter. “Oh oh oh, wat mooi”, jubelde Oussama Assaidi, die FC Twente kort voor het verstrijken van de officiële speeltijd op gelijke hoogte zette en de Tukkers zo aan een verlenging hielp.

“Hij zat er lekker in”, knikte Assaidi, moegestreden. “Het was ook een belangrijke, want daarmee haalden we er een verlenging uit. Daarin hebben we werkelijk alles gegeven. Dan is dit fantastisch.”

Drommel

De held van de avond werd Joel Drommel. Nadat Adnane Tighadouini namens FC Twente miste in de penaltyreeks en Hakim Ziyech aan de andere kant, redde Drommel in de knock-out op de inzet van Matthijs de Ligt. “Heerlijk”, benadrukte Drommel. “De laatste, de belangrijkste. We zijn door in de beker.”

Nee, het was niet van een lijstje. Drommel hield er een ouderwetse tactiek op na. “Het is net als in het casino: wachten, wachten en dan de goede hoek kiezen, waar De Ligt schiet.”