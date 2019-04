FC Twente kampioen? Dan dinsdagavond huldiging bij Grolsch Veste

reconstructie Waarom de wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Twente verboden werd

7:58 Onwil? Politieke spelletjes? Twee dagen hadden alle betrokken partijen nodig om vast te stellen dat Jong Ajax-FC Twente niet door kon gaan. Iedereen deed echter zijn best, maar het zat er niet in. De politie had geen aanwijzingen dat fans uit waren op vechten, maar had onvoldoende grip op ze.