FC Twente kampioen van de voorbereiding: ‘Een luxeprobleem? Nee, we hebben luxe’

Lang geleden, toen Ron Jans net was begonnen als trainer, kon hij nog wel eens als een berg opzien tegen de zogenaamde slechtnieuwsgesprekken met spelers. „Ik was bijna nog zenuwachtiger dan de voetballer die te horen kreeg dat ik in eerste instantie voor een ander koos.”



Gerijpt door de tijd kijkt de oefenmeester tegenwoordig heel anders tegen dat soort zaken aan. Dat zal ook wel moeten, want bij bij FC Twente heeft Jans op dit moment het nodige te kiezen. „Of we een luxeprobleem hebben? Nee, we hebben luxe.”