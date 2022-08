FC Twente kan echt verdienen in de groepsfase

De Ballen Verstand Bellen met Belgrado: ‘Het zijn bloedzui­gers op de Balkan, daar moet je wel mee om kunnen gaan’

BELGRADO - FC Twente speelt vanavond voor het eerst sinds 2014 weer een Europese wedstrijd. In Belgrado staat het duel met FK Cukaricki op het programma. In een speciale aflevering van De Ballen Verstand belt Frank Bussink met Leon ten Voorde, die in Belgrado is. „Het draait hier vooral om Partizan en Rode Ster. Cukaricki leeft niet.”

4 augustus